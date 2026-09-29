Alegretense faz história e conquista bicampeonato Pan-Americano de Clubes de Pádel pelo Brasil

O nome de Diogo Correa Rodrigues, o Didi, volta a ganhar destaque no cenário internacional do pádel. O atleta alegretense foi um dos protagonistas da conquista do bicampeonato Pan-Americano de Clubes de Pádel 2026, levando o Brasil ao título da competição realizada na República Dominicana.

Os jogos foram encerrados no ´´ultimo dia 25, no STI Racket Club, reunindo representantes de Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, República Dominicana e Venezuela. O Brasil foi representado oficialmente pelo Clube Curitibano, campeão brasileiro por equipes, que levou à disputa uma delegação de 25 pessoas.

Ao lado do paranaense André Freitas, o Sagui, Diogo teve participação determinante na campanha brasileira. Na grande final diante da Argentina, a dupla entrou em quadra na 1ª Categoria Masculina, justamente a categoria de elite da competição.

O ponto que valeu o título

O momento decisivo do campeonato teve a assinatura do alegretense. Foi Diogo Rodrigues quem converteu o ponto decisivo da grande final, garantindo a vitória brasileira sobre a Argentina. O resultado da dupla na 1ª Categoria Masculina acabou sendo fundamental para o desempate geral e confirmou o título continental para o Clube Curitibano.

A vitória teve peso ainda maior porque colocou o Brasil novamente no topo do pádel continental e garantiu ao clube brasileiro o bicampeonato Pan-Americano de Clubes. Para Diogo, a conquista representa também a repetição de um feito pessoal: o alegretense assegurou seu bicampeonato pan-americano.

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Protagonismo dentro e fora das quadras

Antes mesmo das partidas decisivas, Diogo já havia chamado a atenção da imprensa esportiva da República Dominicana. Em entrevistas concedidas durante a competição, o atleta destacou a preparação e a união da delegação brasileira, formada por 25 integrantes.

A equipe chegou ao torneio com o objetivo de defender a hegemonia brasileira na competição continental. Dentro de quadra, o planejamento se confirmou com uma campanha que terminou no confronto decisivo contra os argentinos.

A organização do Pan-Americano ficou a cargo da Associação Padel América, em conjunto com a Federação Dominicana de Pádel. No confronto final, o Brasil superou a Argentina e assegurou o primeiro lugar geral. Os argentinos terminaram com o vice-campeonato.

De Alegrete para o cenário internacional

A conquista na República Dominicana coroa um mês de setembro especialmente importante na carreira de Diogo Rodrigues. Poucos dias antes, o alegretense havia participado do FIP Gold São Paulo, competição do circuito profissional internacional de pádel. Agora, retorna ao Brasil com mais um título continental no currículo e com o reconhecimento de ter sido responsável pelo ponto que definiu a decisão do Pan-Americano de Clubes.