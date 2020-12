Alegretense Getúlio Madeira, vocalista do Grupo Terra Preta, morre em Porto Alegre

O mundo do samba amanheceu mais triste neste dia 16, com a morte do alegretense Getúlio Madeira Peres.

O artista, nascido em Alegrete, morava em Porto Alegre desde os 16 anos, e integrava o Grupo Terra Preta que produzia o mais genuíno ritmos da música brasileira. O grupo também tinha outros alegretenses. O vocalista do grupo, cantava além do samba todas às músicas da MPB, tinha uma energia única e carisma. Aqui, tocou em vários locais sempre envolvendo seu público.

Depois de vencer a Covid-19, ainda no hospital, de acordo com o irmão, Gilberto Madeira, contraiu uma bactéria e não resistiu.

Ele estava internado no Hospital Independência onde morreu aos 61 anos deixando uma lacuna na vida em família e na arte musical. Getúlio Madeira deixa um um filho, o Rodrigo que também é músico.

Nas redes sociais, inúmeras homenagens à pessoa ímpar e carismática, que fez da música, especialmente do samba, um motivo mais que especial de viver e fazer outras pessoas felizes.