Alegretense inicia disputa na USL Championship pelo Toros nos Estados Unidos

O alegretense Taiberson Nunes, ex-Internacional com passagens pelo Juventude, Veranópolis, Náutico, Ponte Preta, Atlético Paranaense e Caxias está disputando a 2ª Liga Americana de futebol de campo.

Contratado pelo Rio Grande Valley Futebol Clube Toros (RGV FC Toros), Taiberson está em Houston desde janeiro quando foi integrado ao time laranja. Ele jogou no Caxias em 2019, e se transferiu nessa temporada para a USL Championship.

O atacante canhoto de 26 anos, é o camisa 37 do Toros que disputou três amistosos antes da estreia do RGV FC Toros na competição no último domingo (8).

Jogando em seu estádio H-E-B Park com capacidade para 9 mil pessoas, o Rio Grande Valley foi surpreendido na estreia da competição. Derrota de 5 a 1, frente ao LA Galaxy II. A temporada dividida em duas conferências Western e Easterw reúne 35 clubes.

O alegretense não atuou no confronto contra o Galaxy. Morando em Orlando com a família, a esposa e dois filhos do casal, Taiberson se diz ambientado ao estilo do futebol nos EUA, e almeja uma boa temporada no Toros, onde tem contrato até novembro deste ano. A próxima partida na Championship será no dia 21 de março frente ao Real Monarchs SLC.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução