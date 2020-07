Alegretense interage na plateia virtual de programa no Gshow e entoa Canto Alegretense

Compartilhe











A alegretense Liliane Blanco Ribeiro, diretora do CAPS participou da plateia virtual do Programa Gshow e interagiu com Serginho Groisman que pediu para ela cantar o Canto Alegretense.

-Encontrei o programa do Eduardo Sterblitch – STERBLITCH NÃO TEM UM TALK SHOW: O TALK SHOW, por acaso no globoplay quando procurava algo para olhar que fosse leve e divertido para aliviar as tensões diárias de trabalhar na área da saúde mental e enfrentar o estresse da pandemia, acabei maratonando todos os episódios do programa”- disse.

A alegretense resolveu se inscrever para participar da plateia virtual interativa que se comunica virtualmente com Eduardo e seus convidados da noite e foi selecionada, entre 12 pessoas que compõem essa plateia.

A primeira participação ocorreu no dia 18 de julho, via página do Facebook do Gshow ao vivo. Naquele dia, a convidada era Paolla Oliveira, porém, nesta ocasião, a alegretense, não foi chamada a interagir com Eduardo e também não fez pergunta para a atriz.

Depois que terminou o programa, a produção ficou em contato com os selecionados que não interagiram e os convidaram para outra oportunidade.

Neste dia 25 de julho, o convidado era Serginho Groisman, isso deixou Liliane motivada pela trajetória do comunicador com a juventude ao longo das décadas.” Como trabalho com crianças e adolescentes na saúde mental há 16 anos e sou mãe de duas jovens, isso tudo me entusiasmou” comentou.

Dessa vez, Eduardo a chamou para fazer uma pergunta ao apresentador do Altas Horas quando foi surpreendida por Serginho que pediu para cantar o Canto Alegretense antes de responder sua pergunta, criando um clima muito divertido e descontraído.



-Valeu demais pela experiência de algo tão inusitado para mim, me diverti muito”,afirma.

O programa do Eduardo é gravado ao vivo, nos sábados e segundas às 22h, pelo Facebook do Gshow. Após isso, editado e transformado em episódios que vão para sua temporada no Globoplay na sexta-feira seguinte.