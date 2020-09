Alegretense Kevin Emmel assina contrato com o Corinthians Paulista

Compartilhe









O alegretense Kevin Emmel, assinou contrato com o Corinthians Paulista na última quarta-feira (2). O guri é o mais novo lateral para o time Sub-20 do Corinthians. A negociação foi concretizada nos mesmos moldes, com o Tubarão permanecendo com um percentual do atleta para futuras vendas.

Após a titularidade em seis dos 11 jogos do Peixe no Catarinense, ele se transferiu para o Timão, com um contrato de três anos.

Kevin passou por uma bateria de exames e inicia hoje os trabalhos com o seleto time Sub-20 do clube paulista. Ele será o segundo alegretense a vestir a camisa do timão. Mindinho já integra o time de base do clube paulista.

Em Alegrete, os pais Sadi Emmel e Desire Emmel, são só orgulho do filho Kevin. “Agora é Oficial, a felicidade é imensa pela tua conquista, mas nada supera o orgulho do teu caráter. Peço que Deus continue te iluminando e te dando saúde para fazer o que gostas. O desafio é enorme, mas tenho certeza que com humildade e dedicação o sucesso virá. Te amo muito filhão”, postou o pai em sua rede social. Assim como os pais, a família toda, comemorou bastante a nova fase do jovem.

Kevin que atuou pelo Progresso de Pelotas e há um ano e meio estava no Tubarão, ganhou destaque na equipe e foi sondado pelo clube paulista. O alegretense acabou viajando para São Paulo no dia 26 de agosto.

O Corinthians acabou comprando o lateral-esquerdo Kevin, do Tubarão. Aos 19 anos, o garoto foi revelado este ano no Campeonato Catarinense e atuou como titular em quase todos os jogos do tricolor. Kevin é agenciado pelo ex-jogador André Santos, que tem forte ligação com o time paulista.

Natural de Alegrete, Kevin é cria do Flamenguinho e chamou atenção no Tubarão pela consistência na marcação e, principalmente, pela bola parada. Ele cobrou boa parte das faltas e dos escanteios do time. Em um grupo de garotos, Kevin não conseguiu evitar o rebaixamento do clube no estadual, mas assim como Eduardo Meurer e Edinho, deixou boas impressões.

Júlio Cesar Santos Fonte: César Augusto e Fhillype Costa Foto: reprodução