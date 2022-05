Alegretense lança livro sobre a história dos trabalhadores negros da União Operária

O Livro “Uma introdução à história dos trabalhadores negros no Clube União Operária de Alegrete”, de autoria do historiador alegretense, escritor e pesquisador Márcio Jesus Ferreira Sônego foi lançado oficialmente no último dia 25, no Centro Cultural, evento que seria realizado na sede do Clube União Operária e devido a necessidade de reformas está interditado para atividades maiores.

O evento fez parte da programação da Semana Municipal do Livro e da Leitura (coordenada por Aliriane Almeida, bibliotecária da biblioteca municipal), tendo apoio da Biblioteca Municipal Mario Quintana (Centro Cultural de Alegrete) e Núcleo Cultural do Clube União Operária 1º de Maio.

Evento contou com uma roda de conversas e apresentação da obra

O lançamento do livro foi conduzido pelo jornalista e servidor municipal, Paulo Antônio Berquó Farias, também fazendo parte da mesa, Andréa Oliveira (representante da Diretoria de Cultura); Rosa Irene Madeira Cardoso (uma das entrevistadas para a pesquisa do livro e também membro do Núcleo Cultural da União Operária) e Gilmar Martins (autor do prefácio do livro e também membro do Núcleo Cultural da União Operária).

Lançamento do livro foi no átrio do Centro Cultural

Foi uma noite emocionante e com público excelente, na qual estavam também familiares e descendentes diretos dos trabalhadores e trabalhadoras negras que contribuíram na formação e fundação do clube desde 1925, como família Braz, Castilhos, Santos, Paré, Madeira, entre outros.

Bastante prestigiado, Márcio autografou os primeiros exemplares com dedicatórias

Segundo o autor o objetivo da obra é recuperar histórias de negros trabalhadores e trabalhadoras nos primórdios de fundação do Clube União Operária de Alegrete.

Márcio explica que com este estudo, se busca verificar a atuação vivida por operários negros (as) na construção e formação desta entidade operária e quase centenária, dando protagonismo e visibilidade a sujeitos negros e negras que participaram ativamente e colaboraram no processo de formação do operariado local.

“Escrevi este livro, concomitante à escrita da minha tese de doutorado”, completa o autor.

Márcio contou sobre o livro e explicou objetivo do trabalho

Márcio Jesus Ferreira Sônego é Historiador e Servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) Campus Alegrete, sendo membro do NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas). É graduado em História Bacharelado pela FURG – Fundação Universidade Federal do Rio Grande, possui também Formação Pedagógica (Licenciatura em História) pelo CEUCLAR – Centro Universitário Claretiano. Possui Mestrado em História pela PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e atualmente, é doutorando em História pela UFSM – Universidade Federal de Santa Maria.

Tem pesquisas desenvolvidas e relacionadas ao tema da escravidão em Alegrete e região no século XIX, atuando nas seguintes temáticas: resistência, protagonismo e liberdade dos escravizados e libertos, emancipação, abolição e também no pós-abolição.

É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete (IHGA) e também do Núcleo Cultural do Clube União Operária 1º de Maio de Alegrete. Possuí centenas de artigos na imprensa local, dezenas de artigos em revistas científicas e capítulos de livros e várias palestras ministradas.

Fotos: reprodução