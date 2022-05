Alegretense morre e mulher fica gravemente ferida, em acidente, em Livramento

Share on Email

De acordo com o Site Sentinela24h, na madrugada deste sábado (21), a Brigada Militar foi acionada para na Avenida Saldanha da Gama, onde um grave acidente de trânsito havia deixado condutor preso às ferragens.

Segundo informações, o alegretense perdeu o controle do Uno e chocou-se contra um poste no acostamento da via. Devido ao forte impacto, o motorista e passageira ficaram gravemente feridos.

A equipe do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizam os primeiros atendimentos e logo após os encaminharam para o Pronto Socorro da Santa Casa.

O Luiz, de 27 anos, não resistiu aos feridos e acabou falecendo a caminho do hospital, já a esposa permanece hospitalizada, com gravidade, na UTI da Santa Casa de Misericórdia.

A Brigada Militar realizou todo o atendimento necessário do registro da ocorrência e as causas do acidente devem ainda serão apuradas.

O corpos será transladado para Alegrete. As últimas homenagens serão a cargo da Funerária Santa Clara, na Avenida da Liberdade e o horário do sepultamento, ainda será definido .

Nas redes sociais muitas homenagens e mensagens à família.