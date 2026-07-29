Alegretense participa de Seminário Nacional sobre prevenção ao HIV e equidade em saúde

O encontro reuniu representantes do Ministério da Saúde, pesquisadores, profissionais da área da saúde, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias de diferentes estados brasileiros para discutir os desafios e os avanços das políticas públicas voltadas à prevenção do HIV e à promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde.

Representando o terceiro setor, as comunidades tradicionais e os povos de terreiro, Fábio participou de painéis e debates voltados à construção de estratégias capazes de reduzir desigualdades históricas no acesso à prevenção e ao cuidado, contribuindo com discussões sobre a realidade vivenciada por populações em situação de maior vulnerabilidade social.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre os principais temas abordados durante o seminário esteve a ampliação do acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método de prevenção ao HIV disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Especialistas apresentaram dados que evidenciam que o acesso à PrEP ainda permanece concentrado, em sua maioria, entre pessoas brancas e com maior nível de escolaridade, demonstrando a necessidade de fortalecer ações de informação, educação em saúde e expansão dos serviços para alcançar públicos historicamente excluídos das políticas de prevenção.

Outro destaque do encontro foi a apresentação da PrEP injetável de longa duração, considerada uma das mais importantes inovações na prevenção ao HIV. A tecnologia reduz a necessidade do uso diário de medicamentos e representa um avanço significativo para ampliar a adesão ao tratamento preventivo, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para manter a medicação contínua.

Para Fábio Soares, o seminário reforçou que o Brasil vem consolidando uma estratégia consistente no enfrentamento à transmissão do HIV, baseada na integração entre prevenção, diagnóstico e tratamento.

“Hoje o país atua em duas frentes complementares: garantindo tratamento para que pessoas vivendo com HIV alcancem carga viral indetectável, interrompendo a transmissão sexual do vírus, e ampliando o acesso à PrEP para prevenir novas infecções. Esses avanços mostram que o Brasil caminha de forma muito positiva na construção de um futuro com cada vez menos transmissões”, afirmou. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Apesar dos avanços apresentados durante o encontro, Fábio destaca que ainda há desafios importantes relacionados ao cuidado das pessoas que vivem com o vírus.

“Precisamos continuar investindo em tecnologias que proporcionem mais qualidade de vida, como tratamentos de longa duração e com menor impacto na rotina dos pacientes, além de incentivar continuamente as pesquisas voltadas à cura.”

Segundo ele, uma das principais responsabilidades de quem participa de espaços nacionais de discussão é compartilhar o conhecimento adquirido e transformá-lo em ações concretas nos municípios. Por isso, todo o conteúdo debatido durante o seminário será levado para Alegrete por meio de parcerias com o Ambulatório da Diversidade da Secretaria Municipal de Saúde e com organizações não governamentais que atuam no município e na região.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A proposta é fortalecer as ações locais de prevenção, ampliar o acesso à informação qualificada e contribuir para um atendimento cada vez mais humanizado e inclusivo, aproximando as políticas públicas das necessidades reais da população.

“A participação em espaços nacionais como este permite que possamos trazer experiências bem-sucedidas para nossa realidade local. O conhecimento adquirido precisa ser compartilhado e transformado em ações que fortaleçam as políticas públicas e garantam que a prevenção e o cuidado cheguem a quem mais precisa”, ressaltou.

A participação de Fábio Soares no Seminário Nacional reafirma o protagonismo da sociedade civil organizada e das comunidades tradicionais na construção de políticas públicas mais inclusivas. O encontro também evidencia a importância do diálogo entre governo, pesquisadores e representantes da população para ampliar o acesso à prevenção, reduzir desigualdades e fortalecer estratégias capazes de promover mais saúde, cidadania e qualidade de vida em todo o país.