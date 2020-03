Alegretense, pastor e Tenente do Exército, Júlio Fagundes morre em Campinas

Na manhã desta quarta-feira(4), morreu, aos 52 anos, o Pastor e 1° Tenente do Exército Júlio Fagundes. Ele foi vítima de mal súbito(infarto), segundo o cunhado Sandro Alabi.

Em entrevista ao PAT, Sandro ressaltou que ainda está em choque com a notícia, por volta das 10h, o cunhado tinha olhado o whatsApp. Foi tudo muito rápido, uma fatalidade. “Ele saiu daqui cerca de 25 anos atrás em razão da carreira militar. Passou por algumas cidades e posteriormente foi para Mogi Mirim onde residem há mais tempo. Ultimamente estava trabalhando em Campinas. Meu cunhado estava trabalhando no momento em que passou mal.” – comentou.

Ainda, segundo Sandro, o Pastor e tenente esteve com a família no final do ano de 2019 em Alegrete. Ele iria se aposentar no próximo ano e a intenção era vir para a cidade Natal. Além da paixão pelo Exército, saiu daqui sargento e atualmente era 1° Tenente, Julio também era Pastor. A esposa Ana Betriz, assim como, ele é alegretense e pastora.

“Júlio recebeu Título Cidadão de Piracicaba, era uma pessoa de um coração grandioso, estava sempre disposto a ajudar. Tinha muita Fé. Ontem, completou 12 anos da morte do meu pai, ele fez uma postagem dizendo que o mais importante foi que o sogro havia aceitado Jesus antes de morrer. Parece mentira, difícil de acreditar, ainda mais ele que sempre teve uma boa saúde” – lembrou.

“É com profundo pesar que informo o falecimento do nobre 1 Tenente do Exército Brasil Julio Fagundes! Um arauto da verdade, defensor dos valores e princípios do bem. Deixa um legado em nossa cidade que nunca será esquecido. Um amigo pessoal que carinhosamente chamava de “meu comandante”. Soma-se as virtudes de profundo amor a Deus e as Escrituras Sagradas, ao ímpeto que defendia sua Pátria Amada Brasil. Descanse em paz meu amigo. Seja condecorado pelo Nosso General Maior, Jesus Cristo! À família desejamos nossos pêsames e orações neste momento difícil.” – descreveu Vilmar Dacampo

As últimas homenagens serão na Igreja Cristã da Colheita a partir da meia noite, desta quarta-feira(4), onde também servia como Pastor! Pastor Júlio e a esposa fazem parte da Igreja Quadrangular. Ele deixa esposa, quatro filhos, Juliano, Juliana, Ana Júlia e Taíssa.