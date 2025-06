Alegretense Pedro Henrique é do Inter, guri foi chamado para o Celeiro de Ases

Aos 12 anos, Pedro Henrique Cardoso Nunes foi aprovado e vai integrar às categorias de base do Sport Club Internacional.

O guri filho do casal Jéssica Cardoso Nunes e Gabriel Rosado Nunes, joga desde os 7 anos sob batuta do professor Rodrigo Gasolina na RG Futsal. Esforçado, focado nas atividades, ele possui um talento nato de jogador. Em 2023 empilhou títulos jogando futsal em competições pelo Rio Grande do Sul.

Defendeu o Grenal de São Francisco de Assis, jogou o campeonato gaúcho pelo Cruzeiro de Santiago, Zenit de Santana do Livramento, AGE de Guaporé e atuou no citadino de Uruguaiana pelo 20 de Setembro.

Pedro Henrique disputou uma Copa em Santa Catarina com o Flamenguinho, sendo um dos destaques do evento. Em 2024, recebeu o Troféu Mérito Esportivo e seguiu atuando pela RG.

O pai conta que num torneio jogando pela Academia Cem de Santiago em Guarani das Missões, Pedro nem sabia mas estava sendo observado por olheiros do Inter. Não deu outra, teve o nome anotado e logo chegou um convite para avaliação no Parque Gigante “Celeiro de Ases”.

O alegretense foi se credenciando e após 5 períodos avaliativos foi definitivamente aprovado no início de junho, após uma semana de treinamentos técnicos com a base colorada.

“Estou muito feliz e realizado. Agradeço os professores que me acompanharam durante essa caminhada. Obrigado”, destacou o craque. Com uma preparação intensa, Pedro treina os sete dias da semana, quatro com bola e três técnicos.

A aprovação mudou com a rotina da família que tem mais um filho. A apresentação está marcada para início de julho. De malas prontas, o pai Gabriel e Pedro se mudam para capital. A mãe irá logo em seguida com o irmão de Pedro.

“Queremos estar juntos nessa etapa importante dele. Dando todo suporte. Tem os estudos dele. Queremos estar perto dele nessa jornada”, comenta o pai.

Para o técnico Rodrigo Gasolina, isso é o trabalho sério ,comprometido. Ele agradecer mais uma vez o Internacional de Porto Alegre. “Talvez seja esse o diferencial de revelarem tantos jogadores para o profissional: a incansável procura por novos talentos. Parabéns por dar oportunidade a gurizada do interior do Estado, onde temos muitos talentos, mas ainda pouca visibilidade e incentivo. A base do Sport Club Internacional está de parabéns. Sucesso Pedro, que Deus abençoe. Nós, Escolinha RG Futsal, estamos muito felizes”, pontuou o treinador do colorado Pedro.