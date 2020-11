Alegretense precisa de apoio para disputar título nacional Mister Pampa Gaúcho, em Brasília

O alegretense Matteus Amaral, aos 24 anos, ostenta o título de Mister Pampa Gaúcho CNB 2020 e vai representar a região Fronteira Oeste no Mister Brasil CNB, nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro, na cidade de Brasília no Distrito Federal.

O Mister Brasil é o maior concurso de beleza masculina do país. O único licenciado exclusivo dos maiores concursos internacionais: Mister World, Mister Supranational, Mister International, Mister Global, Manhunt International, entre outros.

Um concurso de beleza masculino realizado anualmente dentro do Concurso Nacional de Beleza, que reúne mais de quarenta candidatos ao título representando Estados, Ilhas e Regiões Turísticas e econômicas do Brasil.

Matteus, agora corre contra o tempo para conseguir recursos que possibilitem ele participar do concurso em Brasília. Sem apoio nenhum, o alegretense busca algum patrocínio para poder desfilar no Mister Brasil CNB.

Por se tratar de um concurso de beleza, muitas pessoas acreditam que é definido somente na beleza física, mas vai além. O Mister Brasil busca um representante completo, que saiba se portar, transmitir confiança, respeito, humildade e o principal, que seja humano.

Entre tantas provas, que servem de avaliação no concurso, a do “Beleza pelo bem” se destaca. Os candidatos devem fazer parte ou praticar alguma atividade em projetos sociais, desde que façam sua parte na sociedade e inspirem as pessoas.

O alegretense conheceu o CEAL(Centro de Equoterapia de Alegrete), há três anos, onde busca ajudar e fazer parte das atividades.

“O CEAL tem um trabalho guiado por pessoas incríveis, que buscam fazer a diferença na vida de todos. Inclusive, convido todas as pessoas a conhecerem e, quem sabe, fazerem parte do projeto”, comentou o Mister Pampa Gaúcho 2020.



“Estou muito feliz e orgulhoso em poder representar nossa região e, principalmente, o nosso Alegrete. Fui criado em meio à tradição gaúcha e desde muito pequeno aprendi a valorizar as coisas mais simples da vida. Sou muito grato a todos que de alguma forma me ajudaram e incentivaram. Conto com o apoio e torcida de todos os alegretenses”, comentou Matteus.

Matteus está em busca de patrocínios e no dia da entrevista estava peregrinando pelo comércio local para conseguir um sapato preto. Interessados em ajudar o alegretense a representar o município na Capital Federal podem entrar em contato pelo telefone: 55 999714075.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal