Alegretense, presidente do MDB Mulher do RS, lidera moção de apoio pela anistia da dívida do Estado

A alegretense Cristiane Ferreira Lohmann, que há mais de 20 anos mora e trabalha em Porto Alegre sempre envolvida com a política, assessorando deputados, lidera junto com veredaoras do MDB gaúcho uma campanha com objteivo de gestionar ao Governo Federal que a dívida do RS seja anistiada por ocasião da calamidade que vive o Estado. – Temos que pensar que o RS e muitos municípios, fortemente atingidos, precisam se reerguer e isso ajudaria muito, atesta Cristiane.

Cristiane Lohmann, atualmente presidente do MDB Mulher do Rio Grande Sul, está à frente de uma ação que busca uma moção de apoio para que os valores da dívida do estado com a União pelos próximos 36 meses sejam anistiados pelo Governo Federal.

Informa que o montante foi postergado por força da Lei Complementar nº 206 de 16/05/2024. Porém, a mesma lei prevê que os valores suspensos nesse período vão ser apartados e posteriormente incorporados ao saldo devedor ao seu final. Significa que, embora possa dar um respiro temporário ao estado, essa ação ainda assim resultará na necessidade da quitação desse montante, que hoje equivale a cerca de 12 bilhões de reais. A nova proposta busca a anistia desse valor, que seria direcionado integralmente para a reconstrução do estado, cita.

Ela lembra que, além dos prejuízos materiais, haverá também uma expressiva queda de arrecadação de impostos estaduais, o que irá dificultar ainda mais a recuperação gaúcha. A proposta, porém, precisa partir do Executivo Federal, a quem a moção está sendo dirigida.

A alegretense explica que a ação, que inicialmente abrangia apenas vereadoras, ganhou força e vereadores também solicitaram engajamento nesse movimento. Inclusive, por intermédio do MDB Mulher Nacional, câmaras municipais de fora do estado estão apresentando apoio à moção proposta pelo núcleo presidido pela Cristiane.