Alegretense que recebeu a Comenda do TST – Ordem do Mérito Judiciário é homenageado em sessão solene na Câmara

Reconhecido pelo expressivo trabalho em defesa da advocacia gaúcha e brasileira, ele recebeu, no último dia 13, em Brasília, a comenda Ordem do Mérito Judiciário, concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Estiveram presentes à solenidade o prefeito Jesse Trindade dos Santos, vereadores, representantes da subseção da OAB de Alegrete, familiares do homenageado e convidados.

A proponente destacou a importância do momento, ressaltando o orgulho em prestar homenagem a um profissional de Alegrete que, mesmo atuando em outra cidade, é detentor de notável saber jurídico, o que enaltece a todos os conterrâneos.

Em sua fala, Raimar Rodrigues Machado agradeceu a distinção e se emocionou ao recordar suas origens, destacando a alegria de estar de volta à cidade natal em um momento tão significativo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Sobre Raimar Rodrigues Machado

Raimar R. Machado é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1982) e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo (2007). Possui pós-doutorado pela Universidade de Roma-TRE e é pós-doutorando pela Universidade de Coimbra. Atua como Conselheiro Pedagógico da Escola Superior de Advocacia.

Na Ordem dos Advogados do Brasil, exerceu cargos de destaque, como presidente da Comissão de Direito Social da OAB Nacional e da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos. Foi também conselheiro da OAB Estadual (RS) e Nacional, além de ocupar funções de Corregedor-Geral, Ouvidor e presidente de comissões da OAB-RS.

Integra academias e entidades de relevância, sendo membro honorário da Academia Brasileira de Filosofia, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Também é diretor da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na área acadêmica, é professor da graduação e pós-graduação da UNISC-RS, coordenador de cursos de especialização e professor convidado em diversas universidades brasileiras e internacionais, incluindo instituições em Portugal, Espanha, Itália e Uruguai. É autor de livros, capítulos e artigos publicados no Brasil e no exterior sobre Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Filosofia do Direito.

Entre as honrarias recebidas, destacam-se a Medalha Floriceno Paixão – Mérito do Trabalho, concedida pela Prefeitura de Porto Alegre, e a Comenda Osvaldo Vergara, outorgada pela OAB.