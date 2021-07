Alegretense que trabalha na Serra, vivencia o fenômeno da neve

Na noite de ontem(28), muitos registros de neve e também da chamada chuva congelada. Um dos alegretenses que reside há um ano em Farroupilha, Diogo Aranguis dos Santos, enviou fotos e vídeos ao PAT no momento em que a neve estava muito intensa. Ele disse que foi a primeira vez que acompanhou esse fenômeno. Veja abaixo o vídeo e imagens:

Diogo Aranguis dos Santos

Diogo Aranguis dos Santos

Diogo Aranguis dos Santos

Nesta manhã(29), em Alegrete, também foi possivel realizar belos registros da geada. A onda de frio que chegou ao Sul do país levou neve ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (28/7) e fez as temperaturas despencarem. Essa previsão de temperaturas negativas, de forma mais intensa é até o início da semana. Porém, a neve é até hoje, segundo MetSul.

Geada em Alegrete

A quinta-feira (29) começa com previsão de mais neve para o Rio Grande do Sul, principalmente na Serra. A sexta-feira (30) será de tempo firme no Rio Grande do Sul. A temperatura segue baixa, com mínimas negativas em municípios da Serra e do Norte. Alegrete deve registrar geada pela manhã e máxima de 17°C durante a tarde.

Geada em Alegrete – Núria Vargas – PAT