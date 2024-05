Alegretense radicado em Lages, está a frente de uma gigante logística de envio de mantimentos para o RS

Dentre os vários voluntários nessa gigantesca logística para auxiliar o estado vizinho, um alegretense tem se desdobrado. Eberson Sauceda, apelidado de Berson, está fazendo de tudo para trazer um pouco de esperança para o povo do seu estado. Ele que comanda o Biguá Ta On e se consolida como um dos influencer e blogueiro mais conceituado na cidade de Lages, ao lado de sua esposa Mel e foi idealizador desta grande ação após um vídeo em seu Instagram, pedindo ajuda dos lageanos ,e de repente a cidade foi toda envolvida e surgiu centenas de voluntários graças sua grande influência.

Suellen Resenha, diretora da TV Resenha Online, esposa do Berson do Alegrete, foi outra empenhada em ajudar o povo gaúcho junto com toda equipe de voluntários.



A logística até o fim de semana contabilizava 25 caminhões, totalizando mais de 500 toneladas de mantimentos e mais 6 aviões levando remédio, 10 carros populares e também um grupo de voluntários estão no solo gaúcho ajudando. Até no Mercado Público da cidade, foram feito arrecadações com participação de músicos locais, foi arrecadado diversos itens. “Estamos aqui firme, junto dos voluntários lageanos e não vamos recuar nem um momento para ajudar nossos irmãos gaúchos. Que Deus Proteja o Rio Grande do Sul”, destacou o alegretense em Lages.

Berson saiu de Alegrete no início de 1998, e reside há 26 anos na cidade de Lages no estado de Santa Catarina. Casado, Berson desenvolve juntamente com Suellen Morais várias ações sociais e possui um site e TV de notícias na cidade.

Fotos: Giraia Sauceda