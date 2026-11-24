O alegretense Artur Lemes, atual secretário Extraordinário-Geral de Governo do Rio Grande do Sul, recebeu uma importante distinção institucional. Na última segunda-feira, 23 de novembro, foi homenageado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) com a Ordem do Mérito, no grau de Comendador, durante solenidade realizada em Porto Alegre.

A homenagem integra o reconhecimento concedido pelo MPRS a personalidades que se destacam por seus méritos e pelos relevantes serviços prestados à instituição, à cultura jurídica, à gestão pública e à sociedade. Nesta edição, 23 pessoas e representantes de instituições foram agraciados com a distinção.

Natural de Alegrete, Artur Lemes passa a integrar o grupo de personalidades reconhecidas por sua contribuição em diferentes áreas de atuação, levando também o nome de sua terra natal a uma importante cerimônia de reconhecimento institucional no Estado.

Reconhecimento a trajetórias de contribuição à sociedade

A solenidade ocorreu no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede institucional do Ministério Público, em Porto Alegre. A Ordem do Mérito, instituída em 2003, é concedida nos graus Grã-Cruz, Comendador e Oficial, a partir de indicações do procurador-geral de Justiça.

Durante o evento, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, destacou o significado da homenagem e a importância de reconhecer pessoas que contribuem para transformar a sociedade.

“São vocações diferentes, talentos singulares e caminhos diversos que convergem para um mesmo propósito: a excelência no que fazem e o compromisso ético com o bem comum. Cada um, em seu espaço de atuação, prova que não é preciso ocupar o mesmo cargo para servir ao mesmo ideal de justiça e dignidade”, afirmou.

Antes da entrega das distinções, o chefe do Ministério Público gaúcho também solicitou um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas de Tupanciretã, município atingido por granizo e fortes ventos na sexta-feira, 20 de novembro.

Cerimônia reuniu autoridades estaduais e nacionais

Falando em nome dos homenageados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Carlos Augusto Pires Brandão, agraciado com a distinção no grau Grã-Cruz, ressaltou a importância do Ministério Público na defesa dos direitos da população.

Em seu pronunciamento, destacou que uma comenda representa mais do que uma honraria simbólica: é também um compromisso com os valores e responsabilidades que orientam a vida pública.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, procuradores e promotores de Justiça, servidores do MPRS, familiares e amigos dos homenageados. Também participou do evento o governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco.

A homenagem recebida por Artur Lemes representa um importante reconhecimento à sua trajetória na administração pública e à sua atuação no Governo do Estado. Para Alegrete, é motivo de satisfação ver um conterrâneo receber uma distinção dessa relevância, integrando o grupo de personalidades reconhecidas pelo Ministério Público gaúcho por suas contribuições à sociedade.

Fotos: MP/RS