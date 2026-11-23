O comunicador alegretense Epaminondas Munhoz Filho, da Rádio Tchê Alegrete, foi homenageado com a Medalha de Mérito da Cultura Gaúcha, em reconhecimento ao trabalho de valorização, divulgação e preservação da cultura do Rio Grande do Sul.

A distinção foi entregue durante cerimônia promovida pela Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil, realizada no dia 20 de novembro de 2026, na Base Aérea de Santa Maria, no município de Santa Maria (RS). O evento foi conduzido pelo presidente-geral da instituição, Dr. Relson Arian Fontoura Ribeiro, e reuniu personalidades que se destacam por suas contribuições à sociedade e à cultura gaúcha.

A homenagem reconhece serviços prestados à cultura do Rio Grande do Sul, valorizando pessoas que contribuem para manter vivas as tradições, a identidade e as manifestações culturais do povo gaúcho.

Representando Alegrete, Epaminondas recebeu a distinção pelo trabalho desenvolvido na comunicação, especialmente na divulgação da música, das tradições e dos valores culturais do Estado. Sua atuação na Rádio Tchê Alegrete reforça o compromisso com a valorização dos artistas, das manifestações regionais e da identidade cultural gaúcha.

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A cerimônia também contou com o reconhecimento de importantes nomes da música regional. Gabriel e Alberto, integrantes da tradicional Família Ortaça, também foram agraciados com a Medalha de Mérito da Cultura Gaúcha, em reconhecimento à contribuição artística e cultural da família para a história e a preservação das tradições do Rio Grande do Sul.

Reconhecimento que leva o nome de Alegrete

Após receber a homenagem, Epaminondas Munhoz Filho manifestou seu agradecimento nas redes sociais, destacando a emoção e a satisfação de representar Alegrete em uma solenidade de reconhecimento estadual.

O comunicador também fez questão de agradecer à família, à Rádio Tchê Alegrete, aos amigos e aos ouvintes que acompanham e apoiam seu trabalho. Na manifestação, ressaltou a importância de compartilhar esse momento com pessoas que também dedicam suas trajetórias à música e à cultura gaúcha.

A homenagem representa não apenas um reconhecimento à sua atuação profissional, mas também uma valorização do trabalho realizado por comunicadores que utilizam o rádio e os meios de comunicação para preservar, divulgar e fortalecer a cultura regional.

A cultura gaúcha como patrimônio de todos

A Medalha de Mérito da Cultura Gaúcha destaca a importância daqueles que, por meio de suas atividades, contribuem para manter viva a história, a música, os costumes e as tradições do Rio Grande do Sul.

Para Alegrete, a distinção concedida a Epaminondas Munhoz Filho representa motivo de orgulho, levando o nome do município a uma solenidade que reconheceu personalidades ligadas à cultura gaúcha.

A homenagem reforça o papel da comunicação como instrumento de preservação da identidade regional e evidencia a importância de valorizar aqueles que dedicam seu trabalho à divulgação das raízes e tradições do nosso Estado.

Fotos: Epaminondas Munhoz Filho