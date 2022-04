Alegretense recebe o Prêmio Empreendedoras Gaúchas

No último fim de semana, foi realizado em Porto Alegre o Prêmio Empreendedoras Gaúchas. O evento teve o objetivo de reconhecer, homenagear e capacitar mulheres empreendedoras.

A alegretense Tracy Cambrussi Berriel, de 32 anos, Body piercer, foi uma das mulheres empreendedoras premiada e homenageada em Porto Alegre, no último final de semana. A única de Alegrete.

Em sua rede social, muito emocionada, Tracy descreveu que há menos de dois anos, jamais imaginava ser empreendedora, muito menos estar sendo homenageada. Ela agradece a Deus por tudo e por mantê-la em pé quando pensa que vai cair.



Foram tantas as vezes que pensou em desistir, quando não fez uma perfuração como gostaria, quando não tinha dinheiro suficiente pra comprar todos os materiais que precisa, quando não tinha tempo para simplesmente responder seus clientes, quando não tinha com quem deixar os filhos e muitas, muitas outras coisas.

“Se existe uma palavra que define esse dia é Gratidão. Eu subi no palco pra receber um prêmio de empreendedoras gaúchas representando Alegrete, por mérito meu, mas com a ajuda de muitas pessoas.

Agradeço ao meu marido, meu maior fã e incentivador, pessoa que mais merece estar ao meu lado pra me aplaudir, aos meus filhos, que sem eles eu não teria tanta força dia após dia.



Aos meus clientes, amigos e todas as pessoas que gostam do meu trabalho e que me ajudam, às vezes, simplesmente mandando uma mensagem de carinho e apoio.



Esse prêmio eu ganhei. Mas foram vocês os responsáveis, que confiam no meu trabalho e me dão a oportunidade de aumentar a autoestima de cada um”- citou.

O Prêmio é um troféu, porém, muito mais que isso, Tracy destaca que o início do evento é pela manhã onde várias palestras e cases de sucesso engrandecem ainda mais o conhecimento de todas. Ela destaca que alguns municípios havia representação de mais de uma empreendedora, mas ela foi a única indicada de Alegrete, através de meios de comunicação.

O Prêmio

O Prêmio Empreendedoras Gaúchas é um evento, promovido pela empresa Beauty Stars Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de reconhecer, homenagear e capacitar as mulheres empreendedoras do estado do Rio Grande Do Sul, em várias categorias, através de palestras, cases de sucesso, rodas de negócio, networking e um momento especial de reconhecimento pessoal em nosso palco.

Durante o evento foram apresentadas palestras com estratégias simples e efetivas capazes de alavancar os negócios e também permitir vencer desafios pessoais e profissionais através de exemplos de superação.

O Prêmio Empreendedoras Gaúchas foi realizado dia 03 de abril na cidade de Porto Alegre, com palestras, muito networking e uma homenagem às representantes do empreendedorismo feminino de várias cidades do estado.

As participantes foram mulheres de todo o estado com perfil empreendedor, indicadas por associações, ONGs, meios de comunicação, lideranças, associações comerciais e prefeituras de suas respectivas cidades para serem homenageadas.