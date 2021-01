Alegretense se destaca na ACBF e em 2021 vai integrar o Sub-17 da “Laranja Mecânica”

Compartilhe















O alegretense Vitor Otávio de Oliveira, vai subir de categoria na Associação Carlos Barbosa de Futsal. Depois de se destacar no seleto grupo da Sub-15 da laranja mecânica, uma das referências do futsal nacional e com um projeto audacioso nas categorias de base, o guri que curte férias em Alegrete vai retornar para Carlos Barbosa e se apresenta no elenco da Sub-17.

Filho do casal Cristian da Silva Irizaga e Bruna Rodrigues, Vitor conta que teve uma adaptação em Carlos Barbosa, gostou da cidade. Lá ele frequentou a escola no turno inverso aos treinos.

Vitor defendeu a AEC na temporada 2019, após passar pela TS Grêmio, Eliseo’s, brilhou no Paineiras de Cacequi e passou pelo Flamenguinho de Alegrete. Campeão regional de futsal, semifinalista do campeonato estadual com AEC, foi campeão dos Jogos da Solidariedade. Em 2018 foi artilheiro do Sub-13, na competição municipal. O pai, Cristian, conta que o convite para ir jogar na ACBF, veio através do professor e treinador Sandro , após ter visto vídeos e jogos do Vitor em ação no estadual 2019.

“Uma cidade muito desenvolvida completamente diferente daqui. A adaptação no clube foi super positiva, o nível de treinamento é muito alto e a quadra é top. As instalações do clube são fantásticas”, relata o ala-esquerda.

O guri foi para ACBF com a expectativa de um grande ano, infelizmente a pandemia atrapalhou os planos de todo mundo e esse ano para as categorias de base teve apenas um pouco mais de 90 dias e com isso também não foi possível finalizar as competições que ficaram suspensas para 2021.

Logo na chegada em Carlos Barbosa, Vitor mostrou muita qualidade técnica, principalmente com dribles e facilidade para finalizar. A comissão técnica entendeu que era uma estrutura nova, nível de exigência com o grupo da sua idade muito alto e que exigiu uma adaptação ao modelo do clube.

Com muito treino e muita dedicação o Vitor acabou consolidando seu espaço no grupo e nos jogos que foi possível realizar. “Mostrou-se um atleta de extrema importância para equipe e melhorou em vários aspectos, principalmente na marcação e no aspecto coletivo”, destacou o técnico

Em 4 jogos realizados pela competição da Liga Gaúcha Sub 15, Vitor marcou 8 gols e fez 4 bons jogos. Sendo uma das peças chave da equipe.

Vitor conta que focou nos treinos, e embora a exigência fosse alta, ele superou com muito trabalho e dedicação. O técnico avaliou o trabalho do atleta de Alegrete. “Pelo que ele fez nesse ano (2020), e por merecimento já sobe direto ao Sub-17”, finalizou o dirigente.

Vitor curte o descanso na casa dos pais e na próxima semana já inicia os treinos aqui em Alegrete mesmo. O planejamento da Sub-17 da ACBF ainda não está 100% definido e o guri vai começar a preparação em academia de Alegrete e treinos elaborados pela equipe de Carlos Barbosa.

Júlio Cesar Santos Fotos: ACBF