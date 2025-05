Alegretense se destaca no Circuito de Corridas de Rua no Uruguai

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O campeonato de bairros como é chamado teve sua 3ª Flecha (etapa), prova única de 6 km, alusivo ao Maio Amarelo reuniu atletas do Uruguai (cidades do interior) e Quaraí.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ross liderou a prova até o último quilômetro e por um erro dos batedores acabou perdendo a prova para o uruguaio Matias Bordenave que cruzou a linha de chegada na frente do alegretense. O terceiro colocado foi o quaraiense Marcelo Castro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além de participar de provas em Alegrete, o atleta pretende finalizar o circuito no Uruguai. Em junho acontece a 4ª etapa e ele já confirmou presença na prova da ACA. Lá no Uruguai a cada mês, será realizada uma corrida do calendário.