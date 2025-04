Alegretense sofre ferimentos após veículo capotar na BR 290 no Durasnal

Um acidente ocorreu na manhã deste feriado de Tiradentes, 21 de abril, na BR 290, cerca de 50 km de Alegrete, na localidade do Durasnal. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Fiat Palio com placas de Alegrete, que trafegava sentido Rosário do Sul/ Alegrete, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O carro ficou preso entre a vegetação às margens da rodovia e o motorista sofreu ferimentos. Uma ambulância do SAMU foi acionada e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A PRF atendeu à ocorrência e realizou os procedimentos necessários.