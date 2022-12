Alegretense sofre violento acidente na BR290

Share on Email

Na tarde de quarta-feira, por volta das 16h foi registrado um acidente envolvendo um veículo da FASE(Spin), de Uruguaiana e um Gol de Alegrete.

De acordo com o site Clic Cidade Uruguaiana, o carro da FASE estava sentido Uruguaiana, retornando de uma viagem a Porto Alegre. Já o ocupante do Gol saiu de Uruguaiana em direção a Alegrete. O alegretense, estaria realizando Hemodiálise.

O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso a Quaraí, na BR290.

Conforme o Clic Uruguaiana, o motorista do Gol passou mal no volante e invadiu a pista contrária, vindo a colidir com o carro da FASE, que capotou devido a batida e saiu da pista.

O alegretense foi levado para a Santa Casa de Uruguaiana e ficou hospitalizado em observação. Já os ocupantes do carro da FASE foram liberados.