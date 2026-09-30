Alegretense supera campeão brasileiro e conquista prata no Sul-Americano de XCO no Uruguai

Atleta, radicado em Caxias do Sul, garantiu a medalha de prata na categoria Master B1 do XCO e fechou mais uma temporada internacional de destaque

O nome de Alegrete voltou a aparecer no pódio de uma competição internacional de Mountain Bike. O ciclista Sérgio Soares Cruz, alegretense radicado em Caxias do Sul, conquistou a medalha de prata na categoria Master B1 do Campeonato Sul-Americano de Mountain Bike XCO, XCC e XCE 2026, realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, no Circuito La Encantada, em Rocha, no Uruguai.

Sérgio disputou a prova de Cross-Country Olímpico (XCO) em um circuito técnico de 3,9 quilômetros e terminou a competição na segunda colocação de sua categoria, ficando 17 segundos atrás do campeão, o argentino Luciano Caraccioli, multicampeão da modalidade.

O pódio da Master B1 foi completado pelo mineiro Adenilson Romares da Silva, atual campeão brasileiro de XCO da categoria. Com o resultado, o alegretense também superou o atual campeão nacional em uma disputa de alto nível técnico.

Estratégia e superação

Acostumado a diferentes características de percurso, Sérgio encontrou no circuito uruguaio um desafio particular. Segundo o atleta, o traçado apresentava características um pouco diferentes das que costuma enfrentar, enquanto o vento forte foi outro fator que exigiu atenção durante a prova.

A estratégia adotada ao longo da competição também teve papel importante no resultado. Com intensidade desde os primeiros quilômetros, o ciclista conseguiu manter-se entre os primeiros colocados e garantiu a segunda posição na categoria.

Após a prova, Sérgio destacou o significado do resultado e o trabalho realizado ao longo da temporada.

“Uma prova de muita intensidade, superação e entrega do início ao fim. O resultado de todo um trabalho construído dia após dia. 2º lugar no Sul-Americano de XCO. Muito orgulho de representar o Brasil e subir ao pódio em uma competição internacional. Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada”, destacou o atleta. Mais um pódio internacional em 2026

O vice-campeonato no XCO amplia uma temporada de resultados expressivos para Sérgio Soares Cruz. Em março deste ano, o ciclista já havia conquistado o vice-campeonato sul-americano de MTB Marathon (XCM), em Minas de Lavalleja, também no Uruguai. Os dois resultados colocam o atleta alegretense entre os destaques brasileiros nas competições sul-americanas de Mountain Bike em 2026, com pódios conquistados em duas diferentes vertentes da modalidade.

Campeonato reuniu atletas de diversos países

O Campeonato Sul-Americano de Mountain Bike 2026 reuniu atletas de diferentes países da América do Sul nas disputas de Cross-Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC) e Cross-Country Eliminator (XCE).

Na competição, o Rio Grande do Sul também teve outro representante em destaque. O pedritense Marcelo Bendlin León conquistou o título na categoria Master A, destinada a atletas de 35 a 39 anos.

Na categoria principal masculina, o chileno Ignacio Gallo, conhecido como “Nacho” e atualmente número 115 do ranking mundial, ficou com o título. Entre as mulheres, a também chilena Yorela Rodríguez conquistou a medalha de ouro.

A competição foi classificada como C2 no cenário internacional e distribuiu pontos para o ranking, incluindo 30 pontos aos vencedores da categoria Elite.