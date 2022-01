Alegretense supera lesão e é um dos destaques do Sub-17 da ACBF

O alegretense Vitor Otávio de Oliveira conquistou o título do Campeonato Gaúcho 2021 na categoria Sub-17 atuando pela ACBF de Carlos Barbosa. Foi uma temporada recheada de boas atuações e conquistas.

Vitor em ação (17)

Campeão da Liga Gaúcha e Taça Farroupilha, o alegretense que chegou em março de 2020 e integrou o time laranja Sub-15, é um dos destaques da Carlos Barbosa. Ano passado, Vitor já foi relacionado para o elenco Sub-17 e teve uma temporada digna de superação.

ACBF Sub-17

Em Janeiro de 2021, numa consulta de rotina nas férias, o médico descobriu um desgaste na cabeça do fêmur, diagnosticado como um tumor ósseo. No dia 23 de janeiro, foi operado em Passo Fundo. Vitor depois de quatro meses em casa, retornou as atividade em Carlos Barbosa no mês de junho, superando a prescrição de alguns médicos que aconselharam a abandonar o futsal.

Daí em diante o guri de Alegrete mostrou seu potencial e comprovou a aposta que a ACBF mantêm no atleta. Com muito profissionalismo, o departamento médico do time de Carlos Barbosa teve méritos com muita paciência e dedicação na recuperação do atleta.

Aos poucos, Vitor foi entrando nos jogos para pegar ritmo e confiança e encerrou o ano vitorioso com a conquista do dos dois principais títulos do RS na categoria.

Melhor time Sub-17 do RS

“Só tenho a agradecer aos profissionais da ACBF, pela recuperação e oportunidade que tive. Seguir trabalhando com humildade e foco nas competições”, destacou o alegretense.

Para 2022, Vitor já está confirmado no seleto grupo da Associação Carlos Barbosa de Futsal. Os pais Cristian da Silva Irizaga e Bruna Rodrigues curtem a companhia do filho de férias em Alegrete.