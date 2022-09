Alegretense teve perfil do Facebook hackeado e passou a ser chantageada

Uma moradora do bairro Rui Ramos, em Alegrete, procurou a Delegacia de Polícia, após ter a conta do Facebook hackeada.

Segundo a vítima, ela passou a receber inicialmente mensagens e, posteriormente, ligações de um número privado, onde um homem destacava que iria divulgar nas redes sociais conversas íntimas que seriam dela.

A alegretense ressalta que desconhece a origem do conteúdo e que não escreveu as mensagens que o acusado dizia ter, porém, ele passou a exigir valores para que o conteúdo não fosse exposto.

Diante desta situação, com a suspeita de ser um indivíduo morador do bairro Vila Nova, a mulher procurou a DP. Para sua surpresa, durante o registro, recebeu mensagens do seu esposo informando que havia recebido mensagens do acusado em que também estava tentando extorsão.

A vítima acrescenta que desconhece as conversas e que o perfil no Facebook foi hackeado. Até o momento em que realizou a ocorrência, nenhum valor havia sido repassado para o suspeito.