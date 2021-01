Alegretense Tharcus Aguilar, radicado em Porto Alegre, deixa sua arte no muro do Coletivo

Compartilhe















O artista visual Tharcus Aguilar, alegretense radicado em Porto Alegrete há 20 anos, deixou sua marca no muro do Coletivo Multicultural.

A atividade foi concluída na última quinta-feira (21), onde a arte criada versou sobre a Pintura Mural Latino Americana, inaugurada pelos povos originários deste continente e relida desde os grandes Murais Mexicanos com no início na virada do século XX.

O título da pintura foi denominado ” Voy a morir diciendo no, con digna rabia” e ilustra a tentativa de silenciamento, morte, mas também a firme resistência dos povos originários deste continente.

Tharcus Aguilar é natural de Alegrete. Graduado em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul(2002), Pós-Graduado em Estudos Culturais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul(2015). Há 15 anos atua como Educador Social em oficina de artes/pintura mural e graffitti, em Porto Alegre onde reside atualmente.

O espaço do Coletivo Multicultural é um organismo vivo, destacam os colaboradores, por isso toda a manifestação artística é bem vinda a compor e interagir nesse ponto de cultura.

O grupo também destaca que os espaços para pintura são totalmente democráticos e abrangentes, e que em setembro de 2020 fez um chamamento via redes sociais e também através do Portal Alegrete Tudo, para que artistas interessados pudessem participar voluntariamente da ação. Interessados ainda podem contatar o Coletivo através do WattsApp: 55 999230571.

Apoiam o Coletivo Multicultural: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz, Nathalia Lopes e Paulo Antônio Berquó Farias.

Júlio Cesar Santos Fotos: Paulo Amaral