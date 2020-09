Alegretense vai defender a AGE na Liga Gaúcha, com missão de ser artilheiro e contribuir para o acesso da Guaporé

A AGE foi fundada no ano de 1993 e sempre participou de várias competições em nível regional e estadual, se destacando com bons resultados e excelentes atletas na sua maioria.

Em 02/12/2002, o nome da entidade passou para Agremiação Guaporense de Esporte, com sua sede na Rua José Bonifácio, 550, Bairro Planalto, uma entidade social e filantrópica, voltada exclusivamente para a prática esportiva, atendendo na comunidade mais de 200 crianças a partir dos 5 anos até aos 17 anos de idade de todos os bairros do município, sendo a grande parte carente. O projeto do time adulto, tem como principal objetivo se um espelho para esses jovens, tirando eles dos piores caminhos como drogas entre outros.

Atualmente a equipe da AGE está filiada a Liga Gaúcha de Futsal, principal competição realizada entre equipes de futsal do estado do Rio Grande do Sul, e disputa a Liga 2 que corresponde a Série Prata do futsal Gaúcho. “O projeto AGE FUTSAL – ANO I é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – PRÓ-ESPORTE RS LIE, Lei nº 13.924/2012, através do ICMS que você paga.” Objeto: Preparar equipe de alto rendimento para disputa da Liga Gaúcha 2 de futsal categoria adulta. Data de início do projeto: 20/06/2019. Data final do projeto: 31/10/2019. Valor total do Projeto: R$ 53.721,60. Valor financiado pelo Pró-Esporte: R$ 53.721,60. Patrocinadores: DIAMAJU, JÓIAS CONDOR, QUEIJO PALADAR. “Esta ação integra o projeto AGE Futsal – Ano I, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE RS LIE”.