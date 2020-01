Alegretense vai integrar o seleto time Sub-20 da ACBF

O atleta de Alegrete Maurício Bandeira, que defendeu a AABB/Eliseo’s na Liga Gaúcha Sub-17, acaba de ser aprovado numa peneira da Associação Carlos Barbosa de Futsal.

A avaliação aconteceu no dia 17 dezembro, e contou com 180 meninos que foram criteriosamente avaliado. Atleta desde os 7 anos na escolinha do Eliseo’s Futsal, é lapidado pelo treinador Eliseo Neto, o qual, Maurício resume em gratidão. O ala de Alegrete, se despediu do Sub-17, no melhor estilo.

O técnico Eliseo Neto, é só orgulho. Em sua rede social destacou a aprovação de sua joia rara. “Este momento em que comemoramos a aprovação de nossos meninos no maior clube de Futsal do mundo, olhamos para trás e refletimos em tudo que passamos! Muito obrigado mais uma vez. Eu sempre falo um lema, Nada se ganha, tudo se conquista”, postou o professor.

Além de Maurício, o itaquiense Anthony e o uruguaianense Vincenzo, trio que jogo junto a última temporada, foram também aprovados,

Campeão e artilheiro dos Jogos da Solidariedade 2019, vice-campeão da Liga Gaúcha do ano passado e vice do Desafio de Ligas, realizado em dezembro de 2019 em Santa Catarina, o guri chamou atenção dos coordenadores técnicos do time serrano.