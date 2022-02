Alegretense vence competição de slalom em cadeira de rodas

Share on Email

Em novembro foi realizada a Copa Sesc Viamão de Slalom em Cadeira de Rodas, pela primeira vez no Estado. O alegretense Juliano Caiel Rodrigues estreou de pé direito na nova modalidade. Juliano finalizou a disputa como terceiro colocado entre os atletas com cadeiras de roda manual.

No último dia 12, foi a vez da cidade de Alvorada sediar a Copa Sesc Slalom em Cadeiras de Roda. A competição foi realizada nas dependências do Ginásio Tancredo Neves no bairro Bela Vista em Alvorada.

Mais uma vez o alegretense foi destaque no evento. Juliano conquistou o título de campeão na modalidade cadeiras de roda manual. Foram três baterias com percursos com obstáculos, aonde a soma dos dos tempos apurou os vencedores.

Juliano campeão em Alvorada

O esporte consiste em um circuito que possui obstáculos para os cadeirantes sinalizados com pequenos cones. Muitas manobras e andar de costas, onde o atleta que fizer o percurso em menos tempo é o vencedor.

O evento contou com atletas de Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Viamão além da presença do alegretense.

Atletas aprovaram os obstáculos

A competição paradesportivo, proporcionou a prática desta mais nova modalidade em pleno ano PARALÍMPICO. Com participantes com cadeiras de rodas manual e motorizada, e atletas de diversas idades.

“Obstáculos não podem te parar. Eu sei que obstáculo está ai para te parar, tive as minha. É necessário valorizar o esporte como meio de inclusão social, já que parte do dos nossos governantes e sociedades não o enxerga com a devida relevância. Algumas vezes chego a pensar que é uma ilusão tanta dedicação e empenho” desabafou o campeão.

O alegretense se prepara agora para a Copa de Slalom em Cadeira de Rodas 250 Anos da Cidade de Porto Alegre, programada para o dia 26 de março.

Fotos: reprodução