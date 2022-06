Alegretense vence Concurso de Direito Internacional no Equador

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pela primeira vez a UFRGS venceu a prestigiada competição. A equipe de acadêmicos de Direito da UFRGS, esteve representada por uma alegretense.

Luiza de Souza Fernandes, filha do casal Nivia Souza Fernandes e Paulo Rogério Kerber Fernandes venceu a Competição Internacional de Direito Humanitário, promovido pela Cruz Vermelha.

Homem ameaça colocar fogo em casa e é preso pela Brigada Militar

Luiza juntamente com as colegas Leticia Heinzmann e Ana Paula Santos obtiveram o primeiro lugar do concurso. A Universidade São Francisco de Quito ficou em 2º lugar.

Destaque para a gaúcha Leticia Heinzmann, que ganhou o prêmio de melhor oradora do Concurso Nacional de Direito Internacional Humanitário.

Foto: reprodução