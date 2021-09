Alegretense vence Copa Saúde de Veteranos em Santa Maria jogando pelo Cerro Azul

Encerrou no último sábado (11), na cidade de Santa Maria a Copa Saúde 50 anos. A competição reuniu 12 equipes e após dois meses de jogos apontou o vencedor no final de semana.

O alegretense Gomeri Moraes Correa Filho, o Totó levantou o troféu de campeão atuando pelo Cerro Azul. Foi o quarto título do jogador veterano que aos finais de semana se desloca até o centro do Estado para defender as cores azul e branco do seleto time santa-mariense.

Totó já conquistou três edições da Copa Verão e agora levanta a Copa Saúde idealizada por desportistas locais por conta da pandemia do novo coronavírus.

Totó venceu mais uma em Santa Maria

A decisão do título foi contra a equipe do Chamongo, o Cerro Azul obteve o melhor ataque, com o artilheiro Marcelinho Gaúcho, ex-profissional de vários clubes do futebol do RS, que faz dupla no ataque com o alegretense. O Cerro Azul saiu na frente com gol de Totó, mas a equipe do Chamongo não deu trégua. Neutralizou as jogadas de ataque do Cerro e chegou ao empate.

A etapa final foi muita equilibrada, ambas equipes se limitaram a não tomar gol e a forte marcação deixou o jogo truncado e sem muitas situações de gol. Final empate em um gol levou para disputa das penalidades. Melhor para o time do alegretense que fez 5 a 4, e comemorou mais um título pelo Cerro Azul.

Cerro Azul comemorou a Copa Saúde

“Uma competição bem organizada. É muito difícil jogar lá, só tem jogadores experientes, quase tudo atuou no profissional. Mas fomos bem, mais uma conquista”, destacou o atleta.

Fotos: reprodução