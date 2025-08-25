Alegretense vence o Longines São Paulo Horse Show

O Longines São Paulo Horse Show – The Indoor Jumping of Brazil foi realizado na Sociedade Hípica Paulista e é a 35ª edição do concurso.

Como de costume, reuniu a elite do esporte no concurso de Salto Internacional (CSI-W) e Nacional, entre os dias 18 a 24 de Agosto. Esse é o evento mais esperado da temporada 2025 no Brasil e principal em recinto fechado na América do Sul, o Longines São Paulo Horse Show absorveu a nata do hipismo brasileiro e convidados do Exterior.

O alegretense Guilherme Fernandes, radicado em Porto Alegre, filho do casal Nívia Fernandes e Paulo Rogério foi o grande campeão CSN do 35* Longines São Paulo Horse Show – Indoor

Com o cavalo Balou Son, Guilherme triunfou vencendo a categoria amador do evento. “Mais uma vez o Balou Son se mostrando muito maduro com apenas 6 anos entregando tudo dentro da pista”, destacou o cavaleiro que destacou o apoio da família, da esposa Ana Paula e a pequena Cecília, que foi ao pódio com o pai.

Em sua 35ª edição, o evento contou com 23 provas, seis delas internacionais, reunindo desde cavaleiros e amazonas tops a atletas amadores e jovens talentos. A premiação é recorde na temporada: R$ 2 milhões. O momento mais aguardado é o GP Longines – Troféu Jayme Loureiro Filho, com obstáculos a 1.60m, com resultado valendo para a etapa seletiva da Final da Copa do Mundo 2026 e 7ª etapa do ranking brasileiro Senior Top.

Das competições nacionais, destaque para a Copa Ouro, a 1,40m, na sexta-feira, 22, e o Clássico, a 1,50m. Os percursos tiveram como course-designer o brasileiro Guilherme Jorge, conhecido mundialmente e responsável pelos percursos nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além das disputas esportivas, o evento ofereceu uma plataforma de entretenimento que inclui área kids externa, shows musicais e circenses, ao tradicional “Desafio Carro x cavalo Stuttgart Porsche”. No boulevard de estandes exclusivos, destaque para Gastronômico e a adega SHP, além do Sushi Bar da casa.

Fotos: CLAC