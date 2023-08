Alegretenses ainda têm que sair da cidade para fazer perícias médicas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Já passamos de mais da metade do ano de 2023 e uma necessidade de muitas pessoas da comunidade ainda não foi atendida- a presença de um médico perito na cidade. Pessoas daqui precisam se deslocar a municípios vizinhos como Quaraí e Uruguiana para fazer perícia médica. Várias tentativas foram encaminhadas pelo vereador Luciano Belmont para amenizar essa situação. E um médico, conforme o vereador vem em dias determinados fazer perícia em regime de mutirão em Alegrete.

Neste ano, muitos que precisaram da avaliação de um médico por motivo de doença ou para se aposentar tiveram que se deslocar com recursos próprios para outra cidade. – É uma dificuldade, comentou Dani Trindade que teve que ir, esta semana, com recursos próprios a Quaraí levar a mãe idosa. -Uma cidade bem menor que a nossa tem e aqui até agora, nada, desabafou.

Em abril deste ano, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, o vereador Anilton Oliveira e o vereador Moisés Fontoura estiveram no Ministério da Previdência, quando foram recebidos pelo Dr. Burca, chefe do Regime Geral de Previdência Social, quando entregaram o Requerimento e Abaixo-Assinado solicitando o médico perito para a Agência local do INSS.