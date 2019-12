Alegretenses brilham em torneio de vôlei na praia Rainha do Sol

Nos dias 21 e 22, a praia Rainha do Sol na cidade de Manoel Viana, recebeu mais um torneio de vôlei de duplas nos naipes feminino e masculino.

No sábado, as meninas do vôlei de areia de Alegrete levaram a melhor, sagrando-se campeãs da competição, dupla formada por Aricele Machado e Gabi. Após as disputas, o resultado final foi decidido na soma de pontos, pois três equipes ficaram empatadas com o mesmo número de vitórias.

A classificação entre as mulheres, ficou com as alegretenses Aricele Machado e Gabi campeãs, vice também para Alegrete, com Regina e Patricia e o bronze ficou com as vianenses Marla Gindri e Marcia Viaro Flores.

No domingo, foi a vez do masculino, com 10 duplas que representaram as cidades da região. Ao longo do dia, o movimento da praia foi aumentando em virtude do calor e as atenções se voltaram para a quadra de vôlei, onde estava sendo disputado o torneio com excelente nível técnico.

Após a realização dos jogos da primeira fase e quartas de final, as duas partidas das semifinais foram realizadas com duelos entre as cidades de Santiago e Alegrete.

Na primeira semi, a dupla alegretense formada por Alemão e Felipe venceram a forte dupla dos santiaguenses Guilherme e Tainã.

Na outra semifinal, o jogo foi disputado ponto a ponto até o último instante, levando a melhor Rafael Dill e Ernestino, que venceram a dupla de Santiago formada pelos atletas Juliano/Wily, pelo placar de 26×24.

A Grande final foi realizada entre duas duplas de Alegrete. Esse mesmo duelo já havia acontecido na fase classificatória, na ocasião, partida vencida pela dupla composta pelo Alemão e Felipe.

A final entre as duplas alegretenses, arrancou aplausos dos espectadores presentes, em virtude do brilhante jogo realizado. Na final da competição, Rafael Dill e Ernestino venceram pelo placar de 21×14, sagrando-se campeões da competição. O 3º lugar ficou com Juliano e Wily (Santiago).

A praia de Manoel Viana está promovendo inúmeras atividades esportivas por iniciativa de lideranças locais, movimentando o esporte na região. No próxima dia 5 de janeiro, acontece o torneio misto de duplas de areia.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução