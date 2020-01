Alegretenses do Cruzeiro de Santiago já estão nas quartas do torneio juvenil

O Cruzeiro de Santiago venceu o Santos na noite do domingo (19) e garantiu classificação às quartas de final da 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil.

Os alegretenses Cleberson e Emerson Santiago seguem com boas apresentações ajudando na bela e inédita campanha do Raposão em 2020.

Foto: PAT/arquivo

A vitória por 1 a 0, teve gol de Lucas Daros, e consolidou o avanço da equipe treinada por Vandré Monteiro, que pulou na tabela, o anfitrião é o terceiro colocado.

Na noite de terça, após o confronto entre dois adversários diretos, o Raposão pode chegar ao segundo lugar do grupo B. Em caso de empate ou vitória do Santos, basta que os donos da casa vençam o Nacional. Numa combinação mais otimista, em caso de derrota do Juventude para o Alianza Lima, seria possível alcançar o primeiro lugar. Nesse caso o adversário seria o quarto colocado do grupo. Se terminar em segundo lugar o Cruzeiro escapa de um confronto contra Grêmio ou Internacional já na fase quartas.

A dupla alegretense comemora o bom momento com os pés no chão. Cada jogo é encarado como uma final de campeonato para Cleberson e Emerson, crias do Alegrete.

Júlio Cesar Santos Foto: Leda Beltrão Fonte: Júlio Martins