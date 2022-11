Alegretenses do Sub-17 da ACBF são campeões da Conferência

Share on Email

As jóias alegretenses do time comandado pelo técnico Rafael da Cunha conquistaram a taça de campeão da conferência leste 2022. Após vitória por 5 a 0 no primeiro jogo, a ACBF garantiu novo triunfo, desta vez, em casa por 4 a 1. Os autores dos gols foram Kayke (2x), Ritter e Manaus.

Gurizada Sub-17 está na final do estadual

Otávio e Thainan integram o seleto grupo Sub-17 da laranja mecânica e festejaram a conquista de mais um título pela Carlos Barbosa. Na comemoração os guris fizeram uma homenagem ao time do Fortaleza, exibindo a camiseta do clube da Restinga junto ao troféu da conferência.

Otávio segue com bom aproveitamento Thainan teve boa atuação na conferência

Destaque também para o alegretense Cristian Vaghetti, integrante da comissão técnica nas categorias de base que acompanha a gurizada em Carlos Barbosa.

Vaghetti com a taça, ex-goleiro da ACBF agora na comissão técnica

Com a conquista, o time laranja enfrentará o Clube Brilhante na grande final do Gauchão sub-17. A data dos confrontos ainda não foi definida.

Fotos: Lucka Cyríaco