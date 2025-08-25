Alegretenses entre os melhores do Duathlon Itaquiense

Prefeitura de Itaqui e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SMECULT) realizaram com pleno êxito a primeira edição do Duathlon Itaquiense.
A competição contou com cerca de 100 participantes de cidades da região, nas modalidades de Ciclismo Speed + Corrida: 15 km de bike no asfalto + 5 km de corrida no asfalto e Mountain Bike + Corrida: 15 km de bike na estrada de terra + 5 km de corrida na estrada de terra.
Destaque para participação de atletas de Alegrete, que tiveram um bom desempenho representando o município. Confira os resultados dos alegretenses:
Duatlhon
Guilherme Toledo
Categoria MTB/Cross country individual 20 km
1º na geral
Carol Vargas
Categoria MTB/Cross Country individual 16km
2ª geral feminina
André Monteiro
Categoria speed 26/35 anos
Individual 25 km
1º lugar
Nei Prestes
Categoria speed 46/55 anos
Individual 25 km
2º lugar
Luciano Cristian
Categoria speed 46/55 anos
Individual 25 km
1º lugar
Thiago Santos (bike)/ Leandro Marinho (corrida)
Categoria Speed revezamento
Dupla 25 km
1º lugar na categoria
2º lugar na geral
A largada e chegada foi na Praça Engenheiro Bélgio Tabajara (Praça do Porto), e contou com disputas no individual por categorias e também em revezamento masculino e feminino, sem divisão por faixa etária. A premiação contemplou os três primeiros colocados de cada categoria individual, e do 1º ao 5º lugar na modalidade de revezamento e na classificação geral.