Alegretenses entre os melhores do Duathlon Itaquiense

Prova inédita em Itaqui contou com forte representação alegretense.

25 de agosto de 2025 julio Alegrete, Esporte, Notícias 0

Prefeitura de Itaqui e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SMECULT) realizaram com pleno êxito a primeira edição do Duathlon Itaquiense.

A competição contou com cerca de 100 participantes de cidades da região, nas modalidades de Ciclismo Speed + Corrida: 15 km de bike no asfalto + 5 km de corrida no asfalto e Mountain Bike + Corrida: 15 km de bike na estrada de terra + 5 km de corrida na estrada de terra.

Destaque para participação de atletas de Alegrete, que tiveram um bom desempenho representando o município. Confira os resultados dos alegretenses:

Duatlhon
Guilherme Toledo
Categoria MTB/Cross country individual 20 km
1º na geral

Carol Vargas

Categoria MTB/Cross Country individual 16km

2ª geral feminina

André Monteiro
Categoria speed 26/35 anos
Individual 25 km
1º lugar

Nei Prestes
Categoria speed 46/55 anos
Individual 25 km
2º lugar

Luciano Cristian
Categoria speed 46/55 anos
Individual 25 km
1º lugar

Thiago Santos (bike)/ Leandro Marinho (corrida)
Categoria Speed revezamento
Dupla 25 km
1º lugar na categoria
2º lugar na geral

A largada e chegada foi na Praça Engenheiro Bélgio Tabajara (Praça do Porto), e contou com disputas no individual por categorias e também em revezamento masculino e feminino, sem divisão por faixa etária. A premiação contemplou os três primeiros colocados de cada categoria individual, e do 1º ao 5º lugar na modalidade de revezamento e na classificação geral.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários