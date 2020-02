Alegretenses estão pagando mais para fazer Carteira de Motorista

Desde a última segunda-feira (3), o preço para encaminhar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul está mais caro.

O reajuste anual das tarifas, que acompanha a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), começou a valer. O aumento é de 3,9% na comparação com 2019, passando para R$ 20,29.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS), a atualização dos preços ocorre, de forma automática, no primeiro dia do mês de fevereiro em todas as taxas. Como o dia 1º caiu no sábado, os novos valores começaram a valer a partir desde a segunda-feira.

A variação da UPF incide sobre os serviços prestados pelos centros credenciados ao Detran-RS: Centros de Formação de Condutores (CFCs), Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs) e Centros de Remoção e Depósito (CRDs).