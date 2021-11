Alegretenses na arbitragem do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Itapema

Itapema voltou a a ser o centro do vôlei mundial. Durante este mês de novembro a arena do Circuito Mundial de Vôlei de Praia foi montada entre as ruas 307 e 313, no Bairro Meia Praia.

O local já recebeu neste mês os jogos da 4ª Etapa do Circuito Brasileiro Open, e a partir desta quarta-feira (10), inicia o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na sequência acontece a 2ª Etapa do Sub-21 e a 3º Etapa do Estadual Sicredi.

Arena em Itapema

No seleto grupo dos melhores árbitros do estado de Santa Catarina, dois alegretenses foram convocados para trabalhar no Mundial e no brasileiro Sub-21.

Emerson atuando nas competições catarinense

Deivid na arbitragem catarinense

Os alegretenses Deivid Almeida Dutra 41 anos e Emerson Dambros 42 anos, entram em ação hoje. Depois de dias concentrados num hotel eles participaram de atividades entre o final de semana e a última terça-feira (9), estão aptos para escala feita pela árbitra internacional Priscila.

Ambos alegretenses são formados pela URCAMP. Emerson foi o primeiro formado da primeira turma de educação física da Universidade da Campanha e Deivid foi bixo de Dambroz. Emerson já têm 12 anos de Santa Catarina e mora em Porto Belo, atua nas competições municipais e estadual. Já Deivid reside em Itapema há 10 anos, percorre o estado como árbitro de voleibol.

Os dois são formados em arbitragem pela Federação Catarinense de Voleibol desde 2018, e vão trabalhar como árbitros de juiz de linha no Mundial e árbitros principais no Brasileiro Sub-21.

Esta será a terceira vez que a cidade recebe a única etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no Brasil. A competição é organizada pela Federação Internacional de Voleibol do tipo quatro estrelas – o segundo mais importante na classe dos eventos internacionais. As competições do Circuito Brasileiro Open, do Sub-21 e do Estadual Sicredi também já foram realizadas em Itapema.

Todas as competições seguirão normas e protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais de prevenção ao coronavírus.

Fotos: reprodução