Alegretenses no pódio do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2022

O município de Nova Santa Rita sediou a 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2022. A prova foi realizada no domingo (20), e contou com quatro ciclistas de Alegrete.

Ciclistas de diversas cidades gaúchas participaram da abertura

A prova comemorou o 30º aniversário da cidade e teve um circuito organizado pela Apuana de 2,2km na Avenida Santa Rita.

Mais de 300 atletas participaram da etapa que foi dividida em diversas categorias por faixa etária e níveis técnicos. A prova teve inclusão e disputa entre a criançada.

A cidade de Alegrete foi ao pódio com dois ciclistas da equipe Apuana Team. Na elite masculina Erlan Aita cruzou a linha de chegada em segundo, faturando pontos pela conquista de metas volantes no circuito. O campeão foi o ciclista Alex Melo da equipe Maxel Cycling Team.

Aita tentou buscar o primeiro durante o circuito. Fotos: Cátia Martins

Na elite feminina Mariana Cassol Piccoli fez a 4ª colocação, excelente resultado logo na largada da temporada 2022 de ciclismo de estrada. A campeã no feminino foi Lisiane Boff Toneta da equipe Ciclismo Rio do Sul.

Mariana fez força para garantir a 4ª posição. Foto: reprodução

Ainda no feminino, a ciclista Fernanda Machado Refatti finalizou na 7ª colocação na categoria Master “A”.

Alegretense disputa gaúcho na master feminina

No masculino Preto Refatti não finalizou a prova em sua categoria.