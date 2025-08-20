Alegretenses: pai e filho concluem curso da Federação Gaúcha de Futebol de Salão

No último sábado, a Federação Gaúcha de Futebol de Salão, concluiu a formação de mais uma turma de árbitros que estão aptos a exercer a profissão nos jogos da entidade. Na oportunidade, dois alegretenses, César Castro e Marcelo Castro, pai e filho respectivamente, fizeram parte do processo de conclusão do curso.

Durante três meses, a dupla foi até a Ijuí para participar das aulas teóricas e práticas da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Com a conclusão do curso, ambos estão aptos a trabalhar nos mais diversos jogos da entidade na região Sul.

“O sentimento é de muita felicidade e de uma especialização a mais na nossa área, realização de um sonho profissional. Já para meu filho, Marcelo, é mais uma confirmação que ele é capaz de realizar todos os objetivos da vida dele”, completou César.

Na cerimônia de conclusão do curso, foram entregues o brasão oficial da FGFS e o certificado que atesta a aprovação em todas etapas do processo. Os profissionais já entraram na lista para concorrer as escalas de jogos dos próximos meses na Fronteira Oeste.