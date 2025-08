Alegretenses pelo mundo: por que partiram; o que fazem; onde estão?

Share on Email

Com diferentes motivações, esses moradores da fronteira têm ampliado horizontes sem romper os vínculos com a cidade onde nasceram.

Levantamentos com base em relatos, registros de comunidades, redes sociais e informações consulares apontam os cinco destinos mais procurados por alegretenses no exterior. Os motivos que impulsionam essas mudanças envolvem desde projetos acadêmicos e profissionais até questões familiares ou econômicas.

Portugal, Estados Unidos e Alemanha entre os destinos mais escolhidos

Portugal lidera como principal destino. A facilidade com a língua, a regularização migratória e as oportunidades nas áreas da saúde, turismo e educação têm atraído alegretenses para cidades como Lisboa, Setúbal e Porto.

Nos Estados Unidos, a presença se concentra em regiões como Flórida e Massachusetts. Entre os principais setores de atuação estão construção civil, serviços, tecnologia e gastronomia. Alguns alegretenses iniciam em empregos operacionais e, com o tempo, tornam-se proprietários de pequenos negócios.

Na Alemanha, cidades como Berlim e Munique acolhem profissionais técnicos, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia da informação e programas de intercâmbio para jovens.

A Irlanda, com políticas de incentivo ao estudo e ao trabalho, também figura entre os destinos. Alegretenses conciliam cursos de inglês com ocupações temporárias em redes de supermercado, cafeterias e empresas digitais em Dublin.

O Uruguai, por sua vez, segue como uma opção pela proximidade. Rivera e Montevidéu concentram residentes que atuam no comércio, na educação e em setores de integração regional.

Razões que motivam a mudança

Entre os principais fatores que explicam a decisão de sair do Brasil, estão:

Busca por melhores condições de trabalho e renda

Interesse em vivenciar outras culturas

Programas de intercâmbio e formação acadêmica

Reencontros familiares ou constituição de novas famílias no exterior

Instabilidade econômica no país de origem

Reavaliação de prioridades após a pandemia de Covid-19

Para alguns, a mudança era provisória. Outros acabaram fixando residência e construindo carreira em outros países.

Trajetórias que ilustram o movimento migratório

Mariana Silveira, enfermeira formada em Santa Maria, mudou-se para Lisboa em 2021. Atua em um hospital público e estuda a possibilidade de cursar um mestrado.

Diego Amaral, ex-soldador, vive em Boston e é proprietário de um food truck de culinária brasileira. Chegou aos Estados Unidos lavando pratos em restaurante.

Paula e André Gomes, publicitários, partiram para Dublin com o objetivo de estudar inglês. Hoje, ela atua como designer em uma startup e ele trabalha com marketing digital.

Bruno Müller, engenheiro mecatrônico, reside em Berlim, onde participa de projetos ligados à energia renovável.

Lúcia Martins, professora aposentada, foi para Rivera a fim de ficar próxima da filha. Dá aulas particulares e participa de atividades culturais.

Presença profissional e comunitária

A presença de alegretenses no exterior também se reflete em diferentes frentes:

Abertura de empresas e prestação de serviços

Aprovação em instituições de ensino no exterior

Atuação em hospitais europeus

Participação em projetos sociais com migrantes

Produção de conteúdo digital sobre a cultura gaúcha

Manutenção de vínculos com a cidade

Mesmo vivendo longe, muitos mantêm hábitos e rotinas ligados a Alegrete. O acompanhamento diário do Portal Alegrete Tudo, a reprodução de receitas típicas, a prática do chimarrão e a participação em grupos de conterrâneos são formas de manter a ligação com a cidade.

Alguns relatam que os filhos nascidos no exterior aprendem expressões regionais e são apresentados à música e aos costumes da fronteira.

Identidade além das fronteiras

A presença de alegretenses em diversos países mostra uma realidade em expansão. As experiências no exterior revelam estratégias de adaptação, mas também a permanência de vínculos afetivos e culturais com o município de origem.

Alegrete, nesse contexto, continua sendo referência para quem partiu. Mesmo a milhares de quilômetros, muitos seguem acompanhando a vida local, mantendo tradições e reforçando a identidade de uma cidade marcada pela migração e pela memória.

O Baita Chão é terra de chão firme e gente que sonha alto. E mesmo longe, seus filhos carregam na bagagem a essência missioneira, os costumes da fronteira e o orgulho de terem nascido onde o vento faz a curva.

Afinal, como bem diz um deles:

“Posso morar longe, mas Alegrete é onde mora meu coração.”