Alegretenses representam o Role de Bike em um dos maiores eventos de Grau do Brasil, em Curitiba

Representando Alegrete, participaram Mateus da Rosa, líder e integrante do grupo, Richard Wesne e Nilo Jr., coordenador. Os alegretenses levaram para a pista do Guabi a experiência e a habilidade desenvolvidas nas ruas e encontros locais, mostrando que a cidade também tem representantes entre os praticantes da modalidade.

O evento reuniu equipes de diferentes regiões do país em uma programação marcada por lazer, diversão, integração e demonstrações de habilidade sobre duas rodas. A participação dos alegretenses foi viabilizada a partir da união com equipes de Grau de outras cidades gaúchas, formando uma representação do Rio Grande do Sul no encontro.

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Para os integrantes do Role de Bike, as manobras vão além de uma simples atividade de lazer. Os movimentos exigem prática, dedicação, controle e repetição até que sejam executados com precisão.

A presença do grupo alegretense no evento também representa uma oportunidade de dar visibilidade à modalidade e aos jovens que vêm se dedicando ao Grau em bicicletas na cidade.

Com suas bicicletas e muita habilidade, os representantes de Alegrete mostraram na pista do Guabi um pouco do que a gurizada da cidade vem desenvolvendo, fortalecendo a presença do município em um movimento que cresce e ganha novos adeptos em diferentes regiões do Brasil.