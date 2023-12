Alegretenses são campeões gaúcho Sub-20 jogando por Sananduva

No último sábado (2), um grupo de jogadores alegretenses foi campeão do Estadual Sub-20, atuando pela equipe do Sananduva Sports. Nícolas Petrocelli, Eduardo Tessari e Mohamed. Eles foram peças fundamentais na conquista inédita da jovem equipe do Norte do Estado.

Essa parceria surgiu através de um contato entre os dirigentes de Sananduva e a direção da AVF de Manoel Viana. A ideia era agregar qualidade para a sequência do campeonato e com isso o treinador, Alexandre Bohrer, indicou mais dois atletas da sua equipe; goleiro (Lucas) e o Ala (João Pereira) para reforçar a equipe.

Nas semifinais a equipe enfrentou a forte equipe de Marau e venceu pelo placar de 2 a 1 no tempo normal. Na final, os dois melhores times fizeram um grande embate; Sananduva x Ser Santiago duelaram em busca do troféu estadual. No tempo normal tudo igual, 2 a 2, nas penalidades melhor para equipe do norte do estado que sagrou-se campeão invicto.

Os alegretenses ressaltaram que foi de suma importância essa grande oportunidade que serviu de vitrine para futuros campeonatos no RS. Após o apito final, a comemoração pelas ruas de Sananduva foram intensas e com direito a caminhão do Corpo de Bombeiros.