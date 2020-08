Alegretenses são premiados na 5ª Corrida Virtual da UCRSM

Compartilhe









15 Shares

A União dos Corredores de Rua de Santa Maria é pioneira em realizar eventos de forma virtual. Com a tecnologia como aliada 241 atletas de 54 cidades e 5 estados diferentes usaram aplicativos ou GPS para participarem da corrida de inverno.

Em sua 5ª edição, a Corrida Virtual já é a sétima prova nesses moldes realizada pela turma desde o mês de março. Foi um recorde de participação, maior que muitas disputas coletivas realizadas antes da pandemia.

Dois atletas alegretenses brilharam na Corrida Virtual. Destaque nesta edição, ficou para o atleta Francisco Pedro Fonseca Benites, que desafiou as cinco distâncias do evento. Nos 2km, cronometrou 11’10” e ficou na 4ª colocação na categoria 55/59 anos. Já nos 5km, outro 4º lugar com o tempo de 31’29”. Nos 10km, também foi o quarto na categoria e fez o percurso em 1 hora 8 minutos 29 segundos.

Na meia-maratona Francisco cravou 2h15min20 segundos e levou o 3º lugar na categoria. Fechando o bom desempenho o atleta foi para os 30km. Os percursos escolhidos pelo próprio atleta foi um diferencial deste tipo de evento à distância. Francisco completou os 30km em 3 horas 25 minutos 21 segundos e recebeu a medalha de 3º colocado na categoria para corredores com 55 a 59 anos.

Outro corredor que bem representou o município foi Alexandre dos Santos Batista/Despachante Rocha. Ele disputou a prova dos 2km. Entre mais de 75 atletas, Alexandre finalizou em 12º no geral e 3º na categoria 40/44 anos.

O alegretense cronometrou 7’47” para os dois mil em percurso na estrada e foi o 4º na faixa etária. Um atleta de Getúlio Vargas foi o vencedor na geral com 5’49”, já na categoria um atleta da cidade de Salto do Jascuí, vencedor com 7’04”.

A 6ª edição da Corrida Virtual já está com as inscrições abertas e também a 3ª Corrida Virtual por equipes juntamente com o Desafio de Ciclismo Virtual.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução