Alegretenses se somam a atletas de mais de 20 países na Maratona Internacional de Porto Alegre

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre acontece neste sábado, 7, e domingo, 8, reunindo 25 mil atletas de todos os estados brasileiros e de mais de 20 países. Cerca de 80% dos inscritos são de fora da Capital. A maioria dos participantes vem de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A meia-noite desta sexta-feira (06), uma delegação com 24 atletas partiu rumo à Capital. Segundo informações, aproximadamente 10 corredores de Alegrete estão se deslocando de carro e devem se somar ao contingente de atletas em Porto Alegre.

Entre os atletas estrangeiros, há representantes da Alemanha, Japão, Paraguai, Portugal, Uruguai, Argentina, Chile, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México, Países Baixos, Peru, Suíça, Suriname e Quênia.

Criado em 1983, com apenas 132 corredores, o evento chega em sua 40ª realização com recorde de inscrições e como a maratona oficial mais antiga do Brasil. A edição comemorativa traz uma programação especial em dois dias (confira abaixo).

A 40ª Maratona Internacional tem realização do Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), com apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre. Os representantes de Alegrete retiram os kits no dia de hoje e a partir de amanhã iniciam a disputa das provas.

Programação da Maratona Internacional de Porto Alegre:

Sábado, 7

7h – Largada meia maratona

9h – Largada corrida 5km e 10km

11h – Maratoninha kids

Domingo, 8

6h55 – Largada maratona cadeirante, deficiente visual e especial

7h – Largada maratona