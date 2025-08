Alegretenses vencem a 45ª Coxilha Nativista em Cruz Alta

Share on Email

A final ocorreu na noite de sábado (2), no ginásio municipal da cidade, que recebeu um grande público e teve lotação máxima.

A composição premiada, intitulada “O Tempo e o Vento”, tem letra de Carlos Eduardo Nunes e melodia de Marcelinho Carvalho. A interpretação ficou a cargo de Fantinel e Filipi, que foram aplaudidos de pé após a apresentação. Além do troféu principal, a música também recebeu o reconhecimento na categoria de Melhor Arranjo Vocal.

O resultado foi duplamente significativo para os músicos de Alegrete. A milonga “Eternos”, interpretada por Adair de Freitas, Juliano Moreno e Cristiano Fantinel, com participação de Filipi Coelho no contrabaixo, conquistou o segundo lugar do festival.

A Coxilha Nativista é considerada uma das vitrines mais relevantes da música regional gaúcha, reunindo compositores, intérpretes e instrumentistas de diversas regiões do estado e do país.

O município de Alegrete, com tradição reconhecida na cultura gaúcha, reforça seu protagonismo por meio de artistas que seguem destacando-se em palcos de expressão estadual.