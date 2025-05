Alegretenses vencem desafio da Meia Maratona Serra do Caverá

O evento contou com corredores do Brasil e Uruguai, com largada e chegada na pista do Bocão.

O atleta vianense Odacir Hautter, foi o grande campeão da 1º Meia Maratona Serra do Caverá. A prova foi disputada sob muita chuva na estrada da Vista Alegre. Odacir completou a prova em 1h20min.

Na categoria masculina 59/65 anos, o atleta de Alegrete Francisco Benites foi vice-campeão nos 21km.

Também de Alegrete, Gustavo Ross correu a prova de revezamento masculino com o atleta quaraiense Marcelo Castro. Gustavo correu o primeiro trecho do percurso, totalizando 10km500mts. A dupla representou a equipe Vitória Sports da cidade de Quaraí. “Consegui largar bem e corri por vezes junto ao Odacir, depois o Marcelo só administrou nossa vantagem”, destacou Ross.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A dupla venceu no revezamento com o tempo de 01 hora e 28 minutos. O alegretense conta que a partir do oitavo quilômetro caiu um temporal e a prova quase foi interrompida. “Muita chuva mesmo e o barro tomou conta do percurso”, comentou o campeão do revezamento.

O desafio ainda contemplou uma prova de 3km. Vitórias de Micael Porto, de Bagé, e de Lila Costa, de Rosário do Sul. Micael Porto completou o percurso 10min54s e Lila Costa em 15min20s. A alegretense Simone Fagundes foi a campeã na categoria 55/59 anos.

A competição de adversidade e aventura, foi feita toda em estrada de terra, pela Serra do Caverá, o que atraiu os atletas.

Fotos: Arcanjo Fotografias