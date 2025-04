Alegretenses, vítimas do acidente em Eldourado do Sul, estão em estado grave e necessitam de apoio financeiro

No total, são três moradores de Alegrete que estão entre as vítimas de um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira (25), no km 115 da BR-290, próximo à empresa Rampinelli, após o trevo de acesso à BR-116. O veículo Prisma, que partiu de Uruguaiana e passou por Alegrete, tentou uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com um caminhão carregado de óleo vegetal, por volta das 16h30min.

No carro estavam Paola Rodrigues, 29 anos, Cleberson Silva de Lima, 41 anos, Suzi Camargo, 67 anos, e uma quarta vítima, natural de Uruguaiana. Todos foram encaminhados em estado gravíssimo a hospitais da região e passaram por cirurgia, sem previsão de alta médica.

Familiares de Paola Rodrigues iniciaram uma campanha de arrecadação de recursos para custear despesas relacionadas ao tratamento. A vakinha – link: https://www.vakinha.com.br/5466595. foi criada para ajudar nas necessidades emergenciais da família.

Parentes de Suzi Camargo também organizaram uma ação solidária para arrecadar fundos. A neta de Suzi, Maisa Brasil, e Eduardo Barcelos são responsáveis pela iniciativa. Segundo informações, os deslocamentos frequentes entre Caxias do Sul, São Francisco de Paula ao Hospital Nelson Cornetet, em Guaíba, onde Suzi está internada, geraram despesas que a família não consegue suprir. O link para doações foi disponibilizado em plataformas de arrecadação online: Vakinha de apoio a Suzi Camargo.

No caso de Cleberson Silva de Lima, familiares informaram que, inicialmente, estão pedindo orações devido à gravidade do quadro clínico.