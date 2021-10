Além das fronteiras: quando aprender um novo idioma proporciona mais oportunidades

Para o mercado de trabalho, saber uma língua estrangeira tornou-se praticamente essencial. Isso porque é cada vez mais comum encontrar funções e cargos que exigem que o profissional tenha no currículo um segundo idioma, como o inglês, francês, espanhol, italiano, entre outros. Entretanto, quanto mais cedo se aprende um novo dialeto, mais chances se têm de aperfeiçoar a linguagem e as expressões de outra cultura.

É o caso de Wesley Garces de Oliveira da Silveira, que aos 14 anos ingressou no curso de Idiomas do Senac Alegrete para aprender inglês. “Lembro de começar essa jornada com friozinho na barriga, de quando começamos algo totalmente novo na vida. Eu só tinha uma certeza: que eu queria aprender um novo idioma e me aventurar em uma nova língua, cultura e explorar até onde meu conhecimento alcançaria”, recorda o estudante, prestes a se formar em Relações Públicas.

A trajetória do jovem Wesley foi marcada por professores que contribuíram com o seu aprendizado e, principalmente, auxiliaram na conquista daquilo que ele tanto almejava. “Em especial, a Elene, que eu vivi aprontando nas suas aulas, mas hoje posso considerar uma grande amiga que mantenho contato até os dias de hoje”, ressalta o estudante.

Segundo Wesley, atualmente com 22 anos, hoje ele olha para trás e percebe o quanto a sua caminhada, mesmo que de maneira nervosa e tropeça – como ele mesmo classifica, também foi maravilhosamente vigorosa e que valeu a pena. “Me abriu portas, principalmente no mercado de trabalho, em que tive a oportunidade de realizar mediações com estrangeiros. E, especialmente, me possibilitou conhecer novas pessoas, permitindo imaginar, sonhar e voar para além do que conseguia tocar”, finaliza.

Informações sobre os cursos de Idiomas do Senac-RS, acesse o site portal.senacrs.com.br/idiomas. Mais informações sobre o Senac Alegrete, acesse www.senacrs.com.br/alegrete ou entre em contato pelo telefone (55) 3422-1069. A escola fica localizada na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro.